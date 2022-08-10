Более заразный подвариант штамма коронавируса «омикрон» BA-2.75 зарегистрирован в столице Индии — Нью-Дели. Об этом сообщил главный врач городской больницы «Лок Наяк Джай Пракаш хоспитал» Суреш Кумар, передает телеканал NDTV.

Отмечается, что этот подвид обладает большей контагиозностью. Это удалось выяснить после исследования 90 образцов, отправленных на секвенирование генома, рассказал Кумар.

По его словам, данный подвариант передается даже тем, у кого есть антитела. При этом тяжесть течения болезни при этом варианте ниже, но пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями находятся в группе риска.