В Грузии задержали пятерых граждан России по подозрению в отмывании денег с помощью нелегальной криптокомпании. Об этом сообщает Следственная служба Минфина Грузии.

По данным ведомства, фирма предоставляла услуги с виртуальными активами как через физический офис, так и посредством курьеров. При этом компания не проходила регистрацию в Национальном банке Грузии, как того требует закон.

По данным Минфина, за последние месяцы фирма осуществила транзакции «на сотни миллионов лари», и все они оказались вне поля зрения регулятора.

Следствие также установило, что обвиняемые, предположительно в обход пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты, а затем покупали на них виртуальные активы, что позволяло придать необоснованным доходам законный вид. Несмотря на масштаб операций, криптокомпания и ее владельцы не осуществляли никаких выплат в бюджет.

Из офиса фирмы в Тбилиси следователи забрали $371 тыс., бухгалтерские данные, документацию и компьютерную технику. Также у одного фигуранта изъяли $100 тыс., предназначенных для приобретения виртуальных активов, и $250 тыс., а из его машины с номерными знаками Российской Федерации – $250 тыс..

Расследование ведется по фактам незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

Не исключено, что круг обвиняемых расширится, а обвинения будут ужесточены. Минфин работает над установлением других лиц, причастных к преступлению, и проверяет факты уклонения от уплаты налогов.