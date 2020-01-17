В Грузии власть и оппозиция пытаются договориться

Очередной раунд политического диалога с оппозицией состоится предположительно в конце января, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе на заседании бюро в пятницу.

Он выразил надежду, что правящая команда и оппозиция сумеют прийти к соглашению по поводу реформы избирательной системы.

«Надеюсь, что следующий раунд политического диалога, который предположительно состоится в конце января, будет более конструктивным, мы сможем прийти к определенному соглашению, и страна уже в нормальном режиме начнет готовиться к парламентским выборам 2020 года», — сказал Талаквадзе.