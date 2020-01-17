В Грузии власть и оппозиция пытаются договориться

Очередной раунд политического диалога с оппозицией состоится предположительно в конце января, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе на заседании бюро в пятницу.

Он выразил надежду, что правящая команда и оппозиция сумеют прийти к соглашению по поводу реформы избирательной системы.

«Надеюсь, что следующий раунд политического диалога, который предположительно состоится в конце января, будет более конструктивным, мы сможем прийти к определенному соглашению, и страна уже в нормальном режиме начнет готовиться к парламентским выборам 2020 года», — сказал Талаквадзе.

Политические переговоры между правящей партией и оппозицией проводятся по инициативе дипломатического корпуса, который пытается помочь сторонам найти компромисс в вопросе модели проведения парламентских выборов 2020 года. Три раунда переговоров пока никаких результатов не дали. (sputnik-georgia.ru)

| 2020-01-17T13:05:17+00:00 17 января 2020, 14:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss