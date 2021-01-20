В Греции начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации

Цифровой сертификат граждане смогут получить либо через портал госуслуг gov.gr, либо через Центры обслуживания граждан. Документ содержит только необходимую информацию, чтобы можно было идентифицировать гражданина, а для обеспечения безопасности он имеет три уровня защиты: QR-код, уникальный код и цифровую печать.

«Сегодня начинается выдача цифровых сертификатов о вакцинации. Это еще одно греческое нововведение. Он будет автоматически зарегистрирован в цифровом кабинете каждого гражданина, чтобы тот мог использовать этот сертификат по своему усмотрению. Это еще и мера предосторожности, потому что только так можно будет подтвердить законную вакцинацию», — сказал Мицотакис.