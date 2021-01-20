В Греции начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации

Национальные цифровые сертификаты вакцинации тем, кто сделал прививки от коронавируса, начали выдавать в Греции, сертификат был представлен на совещании по вакцинации, которое премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел во вторник вечером в генеральном секретариате гражданской защиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьера.
Цифровой сертификат граждане смогут получить либо через портал госуслуг gov.gr, либо через Центры обслуживания граждан. Документ содержит только необходимую информацию, чтобы можно было идентифицировать гражданина, а для обеспечения безопасности он имеет три уровня защиты: QR-код, уникальный код и цифровую печать.
«Сегодня начинается выдача цифровых сертификатов о вакцинации. Это еще одно греческое нововведение. Он будет автоматически зарегистрирован в цифровом кабинете каждого гражданина, чтобы тот мог использовать этот сертификат по своему усмотрению. Это еще и мера предосторожности, потому что только так можно будет подтвердить законную вакцинацию», — сказал Мицотакис.
Согласно представленным данным, к вечеру вторника в Греции были сделаны 92 401 прививка. Более 11 тысяч прививок было сделано гражданам старше 85 лет, а около шести тысяч вакцинаций были сделаны мобильными отделениями в домах престарелых.
В заключение Мицотакис заявил, что вакцинация никоим образом не должна привести к самоуспокоенности.