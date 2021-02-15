В Греции мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса

В университетской больнице Ираклиона на Крите 85-летний мужчина умер через восемь минут после того, как ему ввели вакцину против коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телевидение Греции.

Пожилой человек внезапно упал в коридоре больницы. Врачи сразу же начали оказывать ему помощь, но мужчина скончался. По предварительной оценке, смерть не связана с вакцинацией или анафилактическим шоком.

Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.