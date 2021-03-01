В главной роли – армяне: Берлинский кинофестиваль остался без зрителей, но не без скандала — ФОТО

Без зрителей, пресс-конференций и красных дорожек с фотоколлами: сегодня в Германии стартовал 71 – й Берлинский кинофестиваль, который назвали «самым странным за всю историю существования». «Это тяжелый удар, — говорит глава европейского бюро журнала издания Hollywood Reporter Скотт Роксборо. — Берлинский фестиваль — крупнейший в мире по количеству зрителей, он живет публикой и для публики».

В столице Германии жесткий локдаун с 16 декабря: закрыты границы, не работают музеи, театры и кинотеатры. Берлинский кинофестиваль «Берлинале» — одно из крупнейших ежегодных событий мирового кинематографа.

Отменять его не стали, возложив надежды на онлайн, но даже это не спасло престижный кинофорум от скандала.

И снова — с армянами в главной роли.

Как сообщает #, на Берлинском кинофестивале 2021 заявлен фильм «Черный Сад Арцах» — Black Bach Artsakh, пропагандирующий армянскую ложь и выставленный в программе Forum Expanded. Да, это не основная программа фестиваля, и не самая престижная. Но факт, что один из ведущих и авторитетных кинофестивалей мира допускает такую провокацию в рамках культурного события, возмущает и требует незамедлительных объяснений с извинениями и исключением скандального фильма.

Авторы провокационной ленты – некая парочка Айрин Анастас и Рене Габри (Ayreen Anastas and Rene Gabri), уже много лет работающая в тандеме на армянскую диаспору.

Айрин родилась в Палестине, живет в Бруклине, Рене – уроженец Тегерана, проживающий в Нью-Йорке. Судя по всему – этнические армяне, поскольку все свои проекты посвящают «терзаниям многострадального народа» и активно сотрудничают с армянской диаспорой по всему миру.

В описании фильма на сайте Берлинского фестиваля лента Black Bach Artsakh была представлена как, дословно: «документ, отражающий историческую оккупацию армянской земли Арцах азербайджанским диктатором при помощи турецкой армии и многотысячных наемников из Сирии».

Любые комментарии этой провокационной и наглой лжи были бы излишни, если бы речь не шла о кинофестивале, имеющим уважение зрителей и профессионалов, а также многолетние традиции, связывающие его с мировым кинематографом.

К сожалению, официальные структуры, в том числе Министерство культуры, Азербайджана пока что никак не отреагировали на эту грязную провокацию.

Шум подняли пользователи Интернета, которые и организовали массовую информационную атаку в адрес организаторов Берлинского кинофестиваля с требованием немедленного исключения армянского фильма.

Реакция последовала, но оказалась не такой, какой должна была быть: организаторы фестиваля, испугавшись политического скандала, просто – напросто подкорректировали синопсис армянского фильма, оставив в нем парочку «безобидных» предложений:

«Фильм основан на интервью с жителями Нагорного Карабаха, сделанном в 2007 году, в период между двумя войнами. Как и в своих более ранних работах, показанных в программе фестиваля Forum Expanded, Айрин и Рене работают с разными временными отрезками…»

Разумеется, это не отменяет наказания, которое должны понести авторы провокационного фильма, а также те представители Берлинского кинофестиваля, которые допустили эту работу к показу в рамках одной из фестивальных программ.

Отметим, что провокационный и основанный на лживых фактах фильм Black Bach Artsakh был выпущен в Нью – Йорке продюсерской компанией Parks Luksemburg. Все производственные функции по созданию лживого агитационного проекта распределили между собой два провокатора — Айрин Анастас и Рене Габри.