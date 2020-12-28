В Германии уложили очередной участок «Северного потока — 2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» в германских водах продолжается. Укладка труб завершена на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне ФРГ, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG информагентству dpa в понедельник, 28 декабря.

Работы по укладке труб были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае 2020-го, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

Работы возобновились в декабре после почти годового перерыва. В середине января оператор планирует приступить к работам в водах Дании.

Строительство «Северного потока — 2» вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.