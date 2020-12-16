В Германии стартует самый жесткий локдаун в истории

Крайне жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан, которые продлятся на протяжении новогодних праздников, стартуют в среду в Германии.

Как передает РИА Новости, решение об этом было принято в ходе переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель в минувшее воскресенье. Новые меры связаны со стабильно высоким уровнем угрозы массового распространения коронавируса в стране.

Власти согласовали введение общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января. Решение об ограниченном карантине, принятое в конце октября, не принесло ранее желаемого результата — хотя резкого увеличения числа инфицированных удалось избежать, число новых пациентов остается стабильно высоким, реанимационные отделения в больницах заполнены, в некоторых регионах система здравоохранения близка к коллапсу.

С 16 декабря в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений, елочных базаров. Запрещена продажа пиротехники, граждан призывают отказаться от фейерверков в праздники. Запрещена уличная продажа алкоголя. Школьники отправлены на каникулы или на дистанционное обучение. Земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек.

В телеобращении к гражданам в понедельник, 14 декабря, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал принятые меры «радикальными». Глава государства добавил, что «общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории ФРГ». Цель данных мер заключается в том, чтобы «как можно быстрее снизить количество инфицированных» коронавирусом, а затем «удерживать его на низком уровне», заявил Штайнмайер.

Контролировать соблюдение данных мер будет полиция и муниципальные органы правопорядка. Штрафы за нарушения санитарно-гигиенических правил, а также правил, касающихся собраний, были введены в Германии еще в начале года. Они регулируются на уровне земель и муниципалитетов. Например, проезд в общественном транспорте в Берлине без защитной маски повлечет за собой штраф в 50 евро. В связи с высоким уровнем распространения пандемии в столице власти вновь ограничили с 16 декабря передвижение граждан — покидать дом можно только для совершения покупок, посещения врача, выхода на работу и занятий спортом.

Особое регулирование предусмотрено для рождественских праздников — с 24 по 26 декабря. Власти ФРГ согласовали возможность для встреч в эти дни группами в составе членов одного домохозяйства плюс до четырех человек из других домохозяйств. Таким образом, во встрече смогут участвовать более пяти человек. Однако федеральные земли могут отказаться от этого послабления в случае стабильно высокой угрозы распространения инфекции. Например, в Берлине особого регулирования на Рождество не предусмотрено.