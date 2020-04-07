В Германии растет число преступлений правых экстремистов

В Германии в 2019 году выросло количество преступлений, совершенных правыми экстремистами. Это следует из ответа МВД ФРГ на запрос представителя парламентской фракции «Союз-90″/ «зеленые» в бундестаге Ирене Михалич. Выдержки из документа приводят во вторник, 7 апреля, издания германского медиаконцерна Funke Mediengruppe.

По предварительным данным полицейской статистики, в минувшем году было зарегистрировано около 22 337 подобных правонарушений. В 2018 году данный показатель составлял 20 431, годом ранее — 20 520.

Как отмечают криминалисты, в основном речь шла о пропаганде правого экстремизма, а также о разжигании  межнациональной розни. Однако почти в 1000 случаев имели место акты насилия и покушения на них, в частности, нанесение телесных повреждений, а в отдельных случаях — и преступления против жизни. (DW)

| 2020-04-07T13:16:31+00:00 7 апреля 2020, 14:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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