В Германии растет число преступлений правых экстремистов

В Германии в 2019 году выросло количество преступлений, совершенных правыми экстремистами. Это следует из ответа МВД ФРГ на запрос представителя парламентской фракции «Союз-90″/ «зеленые» в бундестаге Ирене Михалич. Выдержки из документа приводят во вторник, 7 апреля, издания германского медиаконцерна Funke Mediengruppe.

По предварительным данным полицейской статистики, в минувшем году было зарегистрировано около 22 337 подобных правонарушений. В 2018 году данный показатель составлял 20 431, годом ранее — 20 520.

Как отмечают криминалисты, в основном речь шла о пропаганде правого экстремизма, а также о разжигании межнациональной розни. Однако почти в 1000 случаев имели место акты насилия и покушения на них, в частности, нанесение телесных повреждений, а в отдельных случаях — и преступления против жизни. (DW)