Ряд политиков из правящей в Германии «светофорной коалиции» призвали правительство страны скорее решить вопрос о возможной поставке Украине немецких боевых танков Leopard.»Я считаю важным как можно скорее договориться о том, как партнерам поступить в вопросе с боевыми танками», — заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk в пятницу, 13 января, эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Михаэль Рот. Со своей стороны эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по внешней политике Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германия должна наконец выдать разрешение на экспорт Leopard.

Украина уже давно добивается от западных стран поставок танков Leopard. На текущей неделе дебаты на эту тему усилились после того, как Польша объявила о готовности поставлять такие танки Киеву в рамках международной коалиции. Однако для этого необходимо согласие Германии как страны-производителя. Неясно также, согласна ли сама Германия участвовать в такой коалиции.

Правительство ФРГ пока не приняло решения относительно поставок. Официального запроса от Польши об экспорте танков Leopard Украине тоже не поступало. Михаэль Рот отметил, что в любом случае он не слышал категорического отказа от правительства Германии. «В вопросе систем вооружений я не вижу красных линий», — отметил он. (DW)