Правительство Германии назвало военным преступлением и «решительно осудило» российский обстрел Одесской области, в результате которого в жилом доме и на базе отдыха погибли по меньшей мере 20 человек. «Это еще раз жестоким образом показывает нам, что российский агрессор сознательно мирится с гибелью мирных жителей», — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Он назвал действия российской стороны «бесчеловечными и циничными». «Нападения на мирных жителей — это военное преступление. Президент России Владимир Путин и виновные должны будут понести ответственность», — заявил Хебештрайт. (DW)