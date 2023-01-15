Более 70 полицейских получили различные травмы во время стычек с экоактивистами в немецкой деревне Лютцерат в земле Северный Рейн — Вестфалия, где продолжаются протесты против добычи бурого угля. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщает агентство dpa в воскресенье, 15 января.

По словам представителя полиции, большинство травм сотрудниками было получено во время протестов накануне. При этом не все были напрямую связаны с действиями протестующих, некоторые полицейские получили различные вывихи, застряв в глубокой грязи.

О количестве протестующих, получивших травмы, не сообщается. Всего с момента начала зачистки Лютцерата на этой неделе было возбуждено около 150 уголовных дел по статьям о сопротивлении полицейским, причинении физического вреда и нарушении общественного порядка.

Накануне несколько тысяч человек вышли на акцию протеста, направленную против сноса зданий в Люцерате ради расширения буроугольного карьера концерна RWE. По словам организаторов акции, в ней приняли участие 35 тысяч человек, полиция оценила число участников в 15 тысяч человек.

Как отмечает dpa, в начале протесты в основном носили мирный характер, но во второй половине дня некоторые активисты начали использовать против полицейских пиротехнику, бросать камни, прорвали оцепление и проникли в угольный карьер. Полиция в ответ применила дубинки и водометы, сообщает Reuters.

Одновременно продолжилась операция по выдворению из деревни экоактивистов, которые заняли пустующие дома и забрались на деревья. Представитель группы активистов «Lützerath lebt» обвинила полицейских в «невероятном насилии». «Это чудо, что здесь нет погибших», — сказала она. Полиция отвергает эти обвинения и настаивает, что действует с особой осторожностью. (DW)