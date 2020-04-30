В Германии на 300 тысяч человек выросла безработица

Число безработных в ФРГ на фоне пандемии коронавируса в апреле резко выросло, помимо этого, почти каждому третьему из более чем 33 млн трудящихся угрожает переход на работу по сокращенному графику, сообщило Федеральное агентство по труду (BA) в четверг, 30 апреля.

В апреле в Германии насчитывалось 2,644 млн безработных — на 308 тысяч больше, чем в марте и на 415 тысяч больше, чем годом ранее. В результате уровень безработицы в стране повысился на 0,7 процентных пункта до 5,8 процента.

«Из-за пандемии коронавируса рынок труда оказался под сильным давлением. Спрос на новых сотрудников фактически обвалился», — констатировал глава агентства Детлеф Шеле. По его мнению, Германию ожидает самая глубокая рецессия за все послевоенное время.

По данным агентства, в настоящее время 751 тысяча компаний в Германии объявила о переводе персонала на работу по сокращенным графикам. Данная мера охватывает уже 10,1 млн человек.

До сих пор рекордные показатели по неполной занятости были отмечены в мае 2009, когда по сокращенным графикам работали 1,44 млн человек. За весь кризисный 2009 год было подано 3,3 млн заявлений о переходе на неполную занятость. (DW)