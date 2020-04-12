В Германии мошенники для получения госсубсидий создали фальшивый сайт

Мошенники запустили фальшивый сайт, идентичный странице министерства финансов германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалии, с помощью которого украли данные фирм и индивидуальных предпринимателей для получения государственных субсидий пострадавшим от эпидемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщают медиакомпании NDR, WDR и издание Süddeutsche Zeitung, проведшие совместное расследование.

Фальшивый сайт, на котором находилась и форма заявления по получению субсидии, появился в среду. Местная полиция считает, что с помощью этого сайта мошенники собирали данные пострадавших фирм и фрилансеров, которые потом использовали на настоящем сайте, меняя банковские данные на свои счета. При этом в четверг настоящий сайт закрыл прием заявлений о субсидиях из-за сообщений о попытках мошенничества.

Фейковый сайт лежит на американском сервере. Тот, кто его зарегистрировал, воспользовался панамским сервисом по анонимизации своих данных. В воскресенье земельное отделение киберполиции начало предпринимать усилия по закрытию сайта. (DW)