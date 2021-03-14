В Германии 12 полицейских пострадали от рук протестующих

Как минимум 12 сотрудников правоохранительных органов пострадали в Дрездене во время состоявшихся в субботу акций протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом газете Die Zeit сообщили в полиции.

По ее данным, за день было зафиксировано в общей сложности 47 правонарушений, в том числе девять случаев физического нападения на стражей порядка, семь эпизодов оскорблений и два нарушения закона о ношении оружия и собраниях. Протестующие также оказывали сопротивление полиции.

Как отмечает Die Zeit, по меньшей мере трое манифестантов были задержаны за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

В субботу несколько тысяч человек собрались в ряде городов Германии, чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений. Демонстранты требовали отменить все введенные запреты.

Согласно данным Института вирусологии имени Роберта Коха, в ФРГ за время пандемии коронавирусом заразились более 2,5 млн человек. Число инфицированных снижалось в январе и феврале, но с марта статистика вновь стала ухудшаться. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма и полагают, что рост заболеваемости продолжится как минимум до начала апреля.