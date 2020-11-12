В Ганновере и Монтенегро отмечена историческая победа Азербайджана

Общество германо-азербайджанской дружбы «Баку» организовало акцию и информирование местной общественности в связи с исторической победой Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, продолжавшемся около 30 лет, сообщает Госкомитет по вопросам диаспоры.

На акции, состоявшейся в центре Ганновера, наши соотечественники дарили пожилым немцам цветы и информировали их о славной победе Азербайджана.

Подробно коснувшись также армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, участники мероприятия довели до внимания местной общественности политику оккупации и этнической чистки, проводимую Арменией против нашей страны.

В столице Moнтенегро Подгорице и в Херцег-Нови были организованы шествие и автопробег по случаю большой победы, одержанной Азербайджаном в Карабахе. В шествии приняли участие проживающие в Монтенегро представители азербайджанской диаспоры, в том числе сотрудники дипломатического представительства Азербайджанской Республики в Монтенегро, члены Культурно-экономического центра Азербайджан-Монтенегро.

По случаю этого исторического дня участники шествия также посетили бюст выдающегося азербайджанского писателя Гусейна Джавида в городе Подгорица. Минутой молчания была почтена светлая память наших шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Директор Культурно-экономического центра Азербайджан-Монтенегро Сейран Мирзазаде поздравил участников шествия с исторической победой, отметил, что она была одержана благодаря воле, дипломатическому мастерству и мудрости Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, отваге и героизму доблестной азербайджанской армии.

Участники шествия выразили признательность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей победоносной армии, подарившим нам эти счастливые дни.