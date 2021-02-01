В Гадруте заработала почта

В поселке Гадрут Ходжавендского района начало работу почтовое Агентство отдела обслуживания клиентов филиала Почты Физули.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, для восстановления телекоммуникационной инфраструктуры во всех регионах, освобожденных от оккупации, в настоящее время на территориях с благоприятными условиями организуются соответствующие услуги, строится инфраструктура связи.

ООО «Азерпочт» ведет работу по открытию 5 модульных почтовых отделений в Джабраиле, Губадлы, Зангилане, Физули и Гадруте. В дальнейшем разрабатываются предложения по определению новых почтовых маршрутов для организации специальной почтовой связи и почтовых услуг, которые будут востребованы по всем регионам.

| 2021-02-01T10:56:22+04:00 1 февраля 2021, 11:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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