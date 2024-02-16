В Финляндии на законодательном уровне запретили давать детям имя Волан-де-Морт. Об этом сообщило издание Yle.

Финской комиссией по утверждению имен, созданной в составе Минюста, был создан целый список запрещенных имен: Эльдорадо, Молоток, Иисус, Тефлон, Стол, Yes, Велосипед, Сенатор, Глитч, Куккубо и многие другие. Комиссия сочла, что они «причиняют вред обладателю».

Как пишет издание, это решение пока неокончательное.

Представленные его членами списки должны быть утверждены Агентством цифровой информации и учета населения.