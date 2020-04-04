В Финляндии за сутки от коронавируса умерли 5 человек

В Финляндии зарегистрировано 267 новых случаев коронавируса за сутки, пять человек умерли. Как передает РИА Новости, об этом сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

«В Финляндии 4 апреля всего 1 882 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)», — говорится в сообщении.Всего в Финляндии на сегодняшний день 187 пациентов госпитализированы, 73 из них находятся в реанимации, 25 умерли.Средний возраст умерших — 84 года, двое умерли в возрастной группе 51-70 лет, 13 человек в группе 71-90 лет и четверо старше 90 лет, уточняет THL.