В фарше индейки из Турции обнаружена сальмонелла

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает принимать меры по контролю за импортируемыми в страну пищевыми продуктами.

Об этом сообщает АПБА.

В рамках осуществляемых контрольных мероприятий инспекторы агентства провели проверку партии замороженного фарша индейки весом 22.33 тонны, произведенного в Турецкой Республике ООО «DIREKÇI DIS TICARET» и импортированного в нашу страну ООО «GLOBAL MEAT». В результате исследований в продукте были обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы.

Агентство приняло решение об уничтожении непригодного к употреблению фарша индейки. В настоящее время в рамках требований законодательства принимаются соответствующие меры.

| 2021-02-22T21:01:34+04:00 22 февраля 2021, 21:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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