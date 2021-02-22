В фарше индейки из Турции обнаружена сальмонелла

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает принимать меры по контролю за импортируемыми в страну пищевыми продуктами.

Об этом сообщает АПБА.

В рамках осуществляемых контрольных мероприятий инспекторы агентства провели проверку партии замороженного фарша индейки весом 22.33 тонны, произведенного в Турецкой Республике ООО «DIREKÇI DIS TICARET» и импортированного в нашу страну ООО «GLOBAL MEAT». В результате исследований в продукте были обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы.

Агентство приняло решение об уничтожении непригодного к употреблению фарша индейки. В настоящее время в рамках требований законодательства принимаются соответствующие меры.