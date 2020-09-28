В Евросоюзе прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе

Евросоюз призывает все стороны конфликта в Нагорном Карабахе сделать все возможное, чтобы предотвратить новую войну, и избегать любого иностранного вмешательства, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
«Мы призываем все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать новой войны», — сказал он.
Стано также призвал все региональные силы способствовать деэскалации в Нагорном Карабахе. «Мы знаем, что разные силы поддерживают ту или иную сторону в конфликте. Мы призываем все региональные силы способствовать деэскалации», — отметил представитель ЕС.
Он подчеркнул, что ЕС «будет проводить контакты со всеми сторонами для предотвращения углубления конфликта в Нагорном Карабахе». «Мы также призываем избегать любого иностранного вмешательства в этот конфликт», — сказал Стано.(РИА Новости)