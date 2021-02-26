В Евросоюзе прокомментировали ситуацию в Армении

В Евросоюзе прокомментировали проходящие на территории Армении события. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отметил, что Европа внимательно следит за происходящим и призывает конфликтующие стороны к спокойствию и сдержанности. Кроме того, по его словам, ЕС призывает не приводить к эскалации насилия.

Он также добавил, что все разногласия стоит решать через политический диалог.

«Поддержание демократического и конституционного порядка – это единственный способ, которым Армения может эффективно реагировать на вызовы», — считает Стано.