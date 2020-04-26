В Эстонии учебник с российским Крымом назвали недоразумением

Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев с ответом о принятых мерах по учебнику английского языка, где Крым обозначен частью России. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

«Эта ситуация вызывает сожаление, потому что представленная в учебнике информация идет вразрез с внешней политикой Эстонии, поскольку Эстония не признает оккупацию и аннексию Крыма», — сказала вице-канцлер министерства Кристи Винтер-Немвальтс.

Отмечается, что данный момент министерство и издательство Studium, которое выпускало учебник, достигли соглашения. Как следствие, обновленная карта в отредактированных изданиях будет с украинским Крымом.

Дискуссия вокруг учебника «I love English7» разразилась во вторник, 21 апреля, когда глава конгресса украинцев в Эстонии Инна Конык узнала от представительницы общины, что ребенок этой женщины учится по данному учебнику. Она направила письмо в министерство образования и науки республики с просьбой разобраться в этом вопросе. (iz.ru)

| 2020-04-26T19:09:46+00:00 26 апреля 2020, 20:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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