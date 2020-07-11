В ЕС сожалеют о решении Турции изменить статус Айя-Софии

Евросоюз сожалеет о решении Турции превратить собор Айя-София в мечеть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По его словам,  Айя-Софии имеет глубокую историческую общемировую ценность, равно как и Турция всегда следовала традициям сохранения культурного наследия, а также традиции интеллектуальной и культурной открытости.

«Решение президента Турции Тайипа Эрдогана передать монумент под управление религиозным властям достойно сожаления», — отметил Боррель.

Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Айя-София.

| 2020-07-11T01:55:07+04:00 11 июля 2020, 04:11|12345 (Пока оценок нет)
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