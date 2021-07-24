Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило прививать от коронавируса подростков возрастом с 12 до 17 лет вакциной Spikevax производства Moderna, передает Интерфакс.

Прививать их будут по той же схеме, что и взрослых: двумя дозами с интервалом в четыре недели.

Ранее регулятор разрешил прививать подростков вакциной Pfizer/BioNTech.

В ЕС накануне заявили, что порядка 200 млн европейцев, проживающих в 27 государствах-членах блока, к настоящему моменту полностью вакцинированы, это более половины взрослого населения.