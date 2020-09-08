В ЕС осудили политические репрессии в Беларуси

Глава дипломатии Европы Жозеп Боррель осудил задержания и аресты граждан Беларуси по политическим мотивам. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы решительно осуждаем непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Беларуси, которые происходят с начала президентской предвыборной кампании», — говорится в сообщении.

По его словам, власти Беларуси нарушают собственные и международные законы, допуская запугивание своих граждан.

«ЕС наложит санкции на лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов», — добавил Боррель.

Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Беларуси сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Милиция позднее приняла заявление о пропаже Колесниковой.