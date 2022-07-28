Внешнеполитическая служба ЕС в четверг отказалась комментировать по существу визит главы МИД России Сергея Лаврова в страны Африки, но обвинила его в «распространении лжи» и дезинформации.

«Мы не так много можем сказать по поводу комментариев о поездках представителей третьих стран в другие третьи страны, — заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. — Но в целом я могу сказать, что куда бы господин Лавров не отправился, важно помнить, что он представитель режима, который начал нелегальную агрессию против соседней страны. Господин Лавров широко известен тем, что занимается дезинформацией и распространением лжи, продвижением воинственной риторики».

В свою очередь глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер выразил мнение, что необходимо «внимательно следить за тем, что делают представители России». «Но еще важнее, чтобы ЕС действовал активно [в Африке], чтобы гарантировать безопасность поставок энергоресурсов», — добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил с 23 по 27 июля Египет, Конго, Уганду и Эфиопию. В ходе визита обсуждались торгово-экономическое сотрудничество, торговля продовольствием и зерном, энергоресурсами, политический диалог и военно-техническое сотрудничество. (ТАСС)

