Участники акции протеста, организованной оппозицией Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пытаются заблокировать здание правительства страны.



«Мы находимся у всех выходов из здания правительства и говорим: «Армения без Никола». Все, кто следит за нашим движением, должны понять: или вы с предательским режимом, продающим нашу страну, или в рядах протестующих. Другого пути нет. Никол не имеет права представлять наш народ и нашу страну», — обратился к демонстрантам один из лидеров оппозиционного движения Армен Ашотян.

К зданию правительства стянуты усиленные наряды полиции и внутренних войск.

С 1 мая в Армении продолжаются масштабные акции протеста оппозиционных сил, в которых участвуют блок «Армения» и Республиканская партия, а также партии «Дашнакцутюн» и «Родина». Их представители утверждают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается подписать мирный договор с Баку, признав Нагорный Карабах частью Азербайджана. Протесты проходят в Ереване практически каждый день. (ТАСС)