В столице Армении Ереване проходит акция за выход страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, акция проходит в центре Еревана на площади Свободы. В ней принимают участие несколько сотен активистов, в том числе сотрудники организаций, финансируемых западными фондами. Кроме того, в акции участвуют представители организации «Национальный объединенный полюс», который является политическим крылом военизированной группы «Сасна црер».

«Мы собрались здесь с одной единственной повесткой — потребовать от нашего правительства, поддержать его, чтоб мы вышли из ОДКБ. После этого мы начнем переговоры с нашими реальными союзниками о возможностях обеспечения безопасности нашей страны», — заявил социолог Карен Саркисян, участвующий в акции протеста.