В Ереване продолжаются митинги

Сразу два митинга проходят в четверг Ереване. Организаторы и участники акций выступают против подписанного премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннего заявления по Карабаху.
На площади Свободы собрались сторонники лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна. Они планируют организовать шествие по центру города и вновь вернуться на площадь Свободы. Однако находящиеся на месте полицейские, запрещают активистам проводить шествие.
«Мы сказали, что шествие будет мирным и не собираемся останавливаться возле какого-либо здания. Однако они нам это запрещают», — сказал один из участников акции.
В итоге полиция разогнала митинг на площади Свободы, есть подвергнутые приводу граждане.
Второй митинг проходит напротив здания Института древних рукописей Матенадаран. Это совместная акция 17 партий. Депутат от «Процветающей Армении» Наира Зограбян отметила, что у них есть сведения о намерении властей лишить оппозиционных парламентариев депутатской неприкосновенности. Она также отметила, что они сообщили международным организациям об аресте 10 лидеров от разных партий. (ru.armeniasputnik.am)