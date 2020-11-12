В Ереване продолжаются митинги

На площади Свободы собрались сторонники лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна. Они планируют организовать шествие по центру города и вновь вернуться на площадь Свободы. Однако находящиеся на месте полицейские, запрещают активистам проводить шествие.

«Мы сказали, что шествие будет мирным и не собираемся останавливаться возле какого-либо здания. Однако они нам это запрещают», — сказал один из участников акции.