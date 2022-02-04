Испанская газета El Pais не стала ни подтверждать, ни опровергать заявления США о причастности России к утечке в СМИ конфиденциального документа с ответом на предложения России по безопасности. Об этом заявили в пятницу ТАСС в международной редакции El Pais.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что мы не можем раскрывать источники, — отметила она. — Я понимаю, что США говорят так, потому что изначально публично как министр [иностранных дел России Сергей] Лавров, так и другие представители сказали, что они хотят, чтобы были опубликованы документы. То есть они были стороной, которая продемонстрировала готовность к публикации».

В среду испанская газета El Pais распространила документы, содержащие ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Из ответов следует, что Соединенные Штаты и НАТО готовы обсуждать с РФ вопросы безопасности в Европе, но не согласны с ее ключевыми требованиями, касающимися прекращения расширения альянса на восток и возвращения его военной инфраструктуры к границам 1997 года.

Вслед за этим заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд утверждала, что российская сторона «предала огласке» конфиденциальный документ США с ответами на предложения России по безопасности. На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: «Мы почти уверены [в этом] в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно оценивает утверждения Нуланд. «Наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», — сказал он.