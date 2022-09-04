В Чили 4 сентября проходит референдум по утверждению новой конституции страны, которую уже прозвали «самой прогрессивной в мире». Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что многие жители латиноамериканской страны возлагают на новую конституции свои надежды о справедливом будущем. Пока опросы общественного мнения показывают, что предложенный на референдуме вариант главного закона едва набирает необходимое количество голосов для его утверждения.

Проект новой конституции закрепляет гендерное равенство, впервые признает права коренных народов Чили и возлагает на государство ответственность за смягчение последствий изменения климата. При этом он подвергается жесткой критике за кардинальное изменение политической системы страны: в частности, сенат предлагается заменить на «палату регионов», состоящую из делегатов со всей страны.

В 2020 году жители Чили на референдуме отказались от конституции 1980 года, принятой во время диктатуры генерала Аугусто Пиночета. Толчком к изменению главного закона страны стали массовые протесты граждан в 2019 году против неравенства.