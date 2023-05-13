В Брюсселе началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, сообщает агентство «Арменпресс».

Отмечается, что это первая из двух встреч Мишеля с армянским и азербайджанским лидером — при этом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Евросовета должен встретиться в воскресенье, 14 мая.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что страна дала согласие на встречу президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которую планируется провести в мае в Брюсселе.

При этом стороны пока не согласовали встречу в Кишиневе, которую планируется провести 1 июня.