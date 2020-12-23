В Британии выявили еще одну мутацию коронавируса

В Великобритании выявили еще один новый мутировавший вариант коронавируса, который был завезен из ЮАР, заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.
По его словам, в настоящее время выявлены два случая заражения еще одним вариантом вируса COVID-19, оба прибыли из ЮАР.

«Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый», — сказал министр на пресс-конференции в среду.

Правительство Британии вводит ограничения для поездок в ЮАР, а также вводит обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и тех, кто находился в контакте, отметил глава минздрава.(РИА Новости)
| 2020-12-23T19:40:24+04:00 23 декабря 2020, 21:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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