В Британии выявили еще одну мутацию коронавируса

В Великобритании выявили еще один новый мутировавший вариант коронавируса, который был завезен из ЮАР, заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.
По его словам, в настоящее время выявлены два случая заражения еще одним вариантом вируса COVID-19, оба прибыли из ЮАР.
«Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый», — сказал министр на пресс-конференции в среду.
Правительство Британии вводит ограничения для поездок в ЮАР, а также вводит обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и тех, кто находился в контакте, отметил глава минздрава.(РИА Новости)