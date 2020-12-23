В Британии выявили еще одну мутацию коронавируса

«Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый», — сказал министр на пресс-конференции в среду.

Правительство Британии вводит ограничения для поездок в ЮАР, а также вводит обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и тех, кто находился в контакте, отметил глава минздрава.(РИА Новости)