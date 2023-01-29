Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в воскресенье, 29 января, освободил от должности в правительстве министра без портфеля, председателя Консервативной партии Надима Захави в связи с нарушением тем этического кодекса для министров и скандалом, связанным с несвоевременным погашением Захави многомиллионной задолженности перед налоговым органами королевства.

В письме, адресованном Захави и обнародованном на сайте правительства Соединенного Королевства, Сунак напоминает, что Захави согласился сотрудничать с независимым советником по делам министров, сэром Лори Магнусом в деле проверки своих финансовых соглашений и деклараций. «После завершения расследования, проведенного независимым советником, с результатами которого он ознакомил нас обоих, стало ясно, что произошло серьезное нарушение Кодекса министров. В результате я сообщил вам о своем решении отстранить вас от должности в правительстве Его Величества», — пишет Сунак.

Ранее Захави признал, что «небрежно» относился к уплате налогов и урегулировал задним числом многомиллионную задолженность перед налоговыми органами Великобритании. Как отмечает агентство Bloomberg, это, а также признание, что он был вынужден оплатить штраф за неуплату нужной суммы по налогам в срок, привело к растущему давлению со стороны его собственной партии, требующей, чтобы Захави ушел или чтобы Сунак уволил его.

В частности, лидер Лейбористской партии Кир Стармер обвинял Сунака в «безнадежной слабости» в связи с неготовностью уволить Захави и проводил параллели между налоговыми делами председателя Консервативной партии и жены Сунака Акшаты Мурти, которая имеет в Великобритании статус налогового нерезидента. (DW)