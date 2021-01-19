В Британии назвали помогающий продлить жизнь продукт

Британские медики назвали продукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 19 января в журнале Express.

По мнению диетологов Джульетт Келлоу и Сары Брюэр, таким продуктом является грейпфрут. Он содержит большое количество ликопина — антиоксиданта, который борется со старением клеток организма, вызванным свободными радикалами, и предотвращает развитие опухолей, включая рак простаты, толстой кишки и легких.

Ликопин подавляет рост и процесс дифференцирования в раковых клетках.

Во время исследования факторов, влияющих на возникновение гипертонии, инфаркта миокарда, инсульта и атеросклероза, специалисты отметили у пациентов низкий уровень именно этого антиоксиданта. Поэтому следить за ликопином в рационе особенно рекомендуют людям старшего возраста. (iz.ru)