В Британии 19 медиков умерли от заражения коронавирусом

Девятнадцать сотрудников службы здравоохранения (NHS) скончались в Великобритании от COVID-19. Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава министерства здравоохранения Мэтт Хэнкок.

«Все мое сердце с их семьями… а тот факт, что многие из них – это люди, приехавшие в эту страну, чтобы работать в NHS, просто разрывает сердце. Видеть, как люди в буквальном смысле отдают свои жизни за NHS, приехали сюда ради этого. Мы должны отдать дань их памяти», — сказал Хэнкок.

Он подчеркнул, что случаи заражения сотрудников NHS будут расследованы, но отметил, что, по его данным, гибель медиков не связана с нехваткой защитных материалов и что они могли заразиться не в больницах, а в других местах.

Число умерших от коронавируса в Великобритании достигло почти 9 тысяч человек, в больницах находятся 19 тысяч 304 человека, в общей сложности диагноз подтвердился почти у 74 тысяч человек.