В Бресте при разгоне акции оппозиции милиция стреляла в воздух

Участники несанкционированной акции протеста вступили в силовое столкновение с милицией в Бресте (Беларусь).
Как сообщают очевидцы, в ответ на применение слезоточивого газа в милиционеров полетели бутылки.
Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь сделали предупредительный выстрел в воздух. Какое оружие применялось, не сообщается.
Ранее МВД Беларуси подтвердило применение спецсредств в отношении участников несанкционированной акции протеста в Бресте. Об этом заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
Информация о пострадавших не поступала.