Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram из-за того, что полиция осталась недовольна количеством информации о неонацистских группах, предоставленной руководством мессенджера после нападения на школы в Аракрусе, пишет портал G1.

Суд отметил, что Telegram не передал все нужные данные об администраторах и членах каналов, в том числе номера телефонов. Полиция сделала запросы в связи с расследованием стрельбы в школах Аракруса в ноябре 2022 года, в результате которой погибли четыре человека. В частности, правоохранители обнаружили взаимосвязь 16-летнего убийцы с антисемитскими группами в Telegram, которые публиковали видео с обучающими материалами по изготовлению взрывных устройств и пропагандировали идеалы неонацистов.

Суд сообщил, что телефонные компании Vivo, Claro, Tim и Oi, а также Google и Apple, отвечающие за магазины приложений Playstore и App Store, получат письмо с требованием приостановить работу мессенджера. Помимо блокировки, Telegram должен будет платить за непредоставление данных штраф в размере 1 млн реалов ($200 тысяч) в день. (moscowtimes.ru)