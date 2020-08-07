В ближайшие дни начнется выдача 190 манатов

«В ближайшие дни будет обеспечена выдача единовременных выплат в размере 190 манатов по 13 городам и районам, где действует ужесточенный особый карантинный режим».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в связи с мерами поддержки занятости и социального благополучия сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он отметил, что на эти выплаты будет потрачено 53 млн. манатов, которые будут охватывать 278 тысяч человек из числа безработных и работающих неформально по городам Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронскому, Бардинскому, Геранбойскому, Гейгельскому, Хачмазскому, Сальянскому районам.

| 2020-08-07T12:30:53+04:00 7 августа 2020, 12:47|12345 (Пока оценок нет)
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