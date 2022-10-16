В России, в белгородской области, мобилизованные мужчины устроили перестрелку. Трое мужчин открыли огонь, предварительно сообщается о 22 убитых и 16 раненых.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным издания «Сота», двое из мужчин, которые устроили перестрелку, убиты, а одному удалось сбежать. Канал, со ссылкой на очевидцев, пишет что двое были вооружены автоматами, третий — пулеметом. Инцидент произошел в поселке Солоти Белгородской области.

По сообщению же Минобороны РФ в результате стрельбы, которую открыли двое граждан одной из стран СНГ на полигоне в Белгородской области, 11 человек погибли, еще 15 ранены.

«Ответным огнем двое террористов уничтожены», — говорится в сообщении.

«В ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения», — говорится в сообщении.

«В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — сообщило Минобороны РФ.