В Бельгии открылись кинотеатры и бассейны

Власти Бельгии с 1 июля приступили к реализации четвертой фазы отмены карантинных мер, которые были введены в стране 14 марта в связи с пандемией нового коронавируса. Таким образом страна выполняет решение национального Совета безопасности, принятое 24 июня.

В стране разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 200 человек в помещении и до 400 — на открытом воздухе. Кроме того, открываются кинотеатры, концертные залы, бассейны, спортивные учреждения и парки аттракционов. При этом проведение фестивалей, дискотек, работа ночных клубов по-прежнему запрещена.

В соответствии с принятым накануне вечером решением Совета ЕС, Бельгия откроет с 1 июля границы для 14 иностранных государств — Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Речь идет о возобновлении выдачи их гражданам стандартных краткосрочных туристических шенгенских виз, либо о предоставлении бизнес-виз. Китайцам поездки в Бельгию и ЕС разрешили «условно»: они смогут начать ездить в Европу только после того, как правительство КНР согласится открыть собственные границы для европейцев. Международные аэропорты страны открылись еще в начале июня, все это время они обслуживали только внутриевропейские перелеты, загрузка аэропортов составляет порядка 12% от уровня до пандемии.(ТАСС)