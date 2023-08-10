Военнослужащие Вооруженных сил Беларуси за последние две недели пресекли ряд попыток проникновения на охраняемые территории и объекты.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей», — отмечается в тексте, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.

По информации министерства, «средствами РЭБ [радиоэлектронной борьбы] пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией»