В Азербайджан впервые привезут произведение великого и неординарного художника Сальвадора Дали.

Как сообщает #, открытие выставки «Сюрреализм — это я» состоится 26 апреля в Центре Гейдара Алиева.

Выставленные в Центре Гейдара Алиева произведения представляют собой одну из крупнейших в мире коллекций оригинальных работ великого художника.

Экспозиция составлена из более чем 200 работ главного сюрреалиста ХХ века, позаимствованных из частных коллекций и галерей. В нее вошли графические работы художника, образцы скульптуры из стекла и бронзы.

Бакинцы и гости столицы смогут оценить наследие великого мастера до 8 октября. Все это время выставка будет радовать поклонников одного из самых неординарных творцов 20 столетия.