В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по шахматам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, прошедшем в Бакинском конгресс-центре, приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, президент Федерации шахмат Азербайджана (ФША), вице-президент ФИДЕ Маир Мамедов, официальные представители других местных спортивных федераций, участники и гости соревнований.

Церемония началась с оригинальной сценки, которую сыграли персонажи, переодетые в шахматные фигуры.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем был продемонстрировал видеоролик о развитии и пропаганде шахмат в Азербайджане.

Выступая на церемонии открытия, Фарид Гаибов отметил, что Кубок мира по шахматам, который проходит в десятый раз, не случайно проводится в Баку. Сказав, что в связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева 2023 год был объявлен в Азербайджане «Годом Гейдара Алиева», министр особо подчеркнул заботу государства о развитии шахмат в стране. Фикрет Гаибов пожелал участникам соревнований успеха и выразил уверенность в том, что они плодотворно проведут время в Баку.

Затем слово было предоставлено вице-президенту ФИДЕ Маиру Мамедову. Он отметил, что Азербайджан – одна из сильнейших шахматных стран мира, где забота о развитии шахмат является государственной политикой. Говоря об успехах азербайджанских гроссмейстеров на международных соревнованиях, президент ФША сообщил, что Азербайджан на Кубке мира будут представлять 18 шахматистов. Выразив уверенность, что соревнования в Баку запомнятся честной и бескомпромиссной борьбой, он поблагодарил руководство Международной шахматной федерации за оказанное доверие.

Президент ФИДЕ, в свою очередь, выразил благодарность Азербайджану как стране-организатору и Президенту Ильхаму Алиеву за организацию Кубка мира по шахматам в Баку. Он отметил, что доволен созданными для проведения соревнований условиями и пожелал успеха всем его участникам.

Затем Аркадий Дворкович объявил Кубок мира по шахматам открытым, после чего прозвучал официальный гимн Международной шахматной федерации.

В заключение была проведена жеребьевка соревнований и определены шахматисты, которые встретятся в первый день соревнований.