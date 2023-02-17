В Театре песни им. Р.Бейбутова 21 февраля состоится большой юбилейный концерт, посвященный 85-летию со дня рождения легендарного советского исполнителя, поэта и актера Владимира Высоцкого.

Как сообщили # в Клубе авторской песни, в программе примут участие популярные актеры, барды, исполнители шансона, а также гости из России.

В этом году формат вечера будет литературно-музыкальным.

Помимо любимых всеми песен и стихов, зрители услышат также прозу и воспоминания Владимира Высоцкого.

Владимир Высоцкий – советский поэт, певец, профессиональный актер, лауреат Государственной премии СССР.

Литературное наследие Высоцкого насчитывает более 200 стихов, свыше 600 песен и одну поэму для детей. Часть своих песен Владимир Высоцкий написал специально для кино.

Вход на концерт — свободный.