В Национальном Музее Истории Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 190-летнему юбилею Хуршидбану Натаван, сообщает #.

Мероприятие было организовано в соответствии с распоряжением Президента АР Ильхама Алиева от 14 марта 2022 г. «О праздновании 190-летнего юбилея Хуршидбану Натаван».

В музее была подготовлена выставка художественных работ учащихся Гимназии искусств при Национальной Консерватории Азербайджана, на которых изображены личные вещи Хуршидбану Натаван из Фонда этнографии Национального Музея истории Азербайджана. Следует отметить, что в музее хранятся одежда знаменитой карабахской поэтессы, вышитые самой Натаван скатерти, кисет и др. личные вещи.

На мероприятии со вступительным словом выступила заведующая отделом инноваций и образовательных программ Фарида Шамси, заведующая отделом научного фонда этнографии Гюльзада Абдулова, замдиректора Гимназии искусств Кямаля Керимова. Затем был представлен фрагмент спектакля о встрече Натаван и Александра Дюма, подготовленный студентами Бакинского Государственного Университета в сопровождении воспитанников детского сада «Qızıl Acar Montessori».

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Музейные экспонаты в цветном мире школьников», который стартовал в период пандемии в 2020 году с целью привлечения молодежи в музей. Школьникам предлагают изобразить различные музейные экспонаты, затем в музее организовывается выставка этих работ. За прошедшие два года такого рода выставки с изображением археологических, этнографических и др. музейных экспонатов проводились сначала онлайн, а затем в музее.

Расположенный в особняке великого мецената Г.З.Тагиева музей систематически проводит благотворительные акции, и 15 июня 2022 года в рамках этого проекта было организовано мероприятие с участием детей с ограниченными физическими возможностями. Выставка, представленная сначала в Музее истории, а затем на Международной Книжной выставке, вызвала большой общественный интерес.