В Баку к ответственности привлечены организаторы и участники еще одной свадьбы

МВД Азербайджана взяло под контроль видеоматериалы, распространенные в соцсетях в связи со свадьбой, проведенной одним из должностных лиц оператора мобильной связи Азербайджана в ресторане «Sea Bay» в Сабаильском районе Баку, несмотря на существующий запрет в рамках режима карантина, сообщает МВД.

Было установлено, что была проведена свадьба дочери менеджера по продажам компании сотовой связи, в которой участвовала группа сотрудников.

Были установлены организаторы, заказчики и участники свадьбы, в их отношении приняты соответствующие меры. Так, юридическое лицо, организовавшее свадьбу, оштрафовано в размере 4000 манатов по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках, а бухгалтер ресторана – на 400 манатов. В отношении двух администраторов ресторана были составлены протоколы, которые были отправлены в районный суд, решением которого был применен административный арест на 10 дней. Также в отношении шести работников ресторана были составлены протоколы по соответствующим статьям об административных правонарушениях и каждый оштрафован на 100 манатов.

Два заказчика свадьбы были оштрафованы на 400 манатов каждый, девять участников – на 200 манатов каждый.

Продолжается расследование для установления других лиц, нарушивших правила карантина и участвовавших в свадьбе.