В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 31 декабря во всех родах войск, Отдельной общевойсковой армии, войсковых объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях Азербайджанской Армии был проведён ряд мероприятий в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана..

В ходе праздничных мероприятий с участием местных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных организаций, ветеранов, общественности были проведены встречи с личным составом, викторины, культурно-массовые, патриотические и спортивные мероприятия, участникам были вручены праздничные гостинцы.

На мероприятиях было рассказано об истории создания, значимости Дня солидарности, неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева, заложившего прочный фундамент развития нашей республики, и о победе в Отечественной войне под руководством достойного преемника его политического курса Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, а также об обеспечении прогресса во всех сферах.

В связи с праздниками личный состав посетил могилы шехидов, семьи шехидов и раненых, детям шехидов и раненых были вручены праздничные гостинцы и различные подарки.

Творческие коллективы Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также районных отделов культуры выступили перед личным составом с интересными концертными программами.