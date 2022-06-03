С вечера 3 июня в Азербайджане заблокирован доступ на сайт агентства «РИА-Новости».

При этом, доступ на сайт агентства «Спутник-Азербайджан», который фактически является филиалом «РИА Новости» остается открытым.

Отметим, что 3 июня «РИА Новости», опубликовало интервью с одним из лидеров карабахских сепартистов Артаком Бегларяном, которое носило откровенно враждебный характер против азербайджанского государством.

Публикация материала такого содержания явилось вызывающим нарушением суверенитета Азербайджана и противоречит трехсторонним заявлениям лидеров Азербайджана, России и Армении, принятым после завершения Второй карабахской войны в ноябре 2020 года.

МИД Азербайджана заявил, что распространение государственным информационным агентством России информации, выступающей против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнический характер и сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление.

«Этот шаг Госагентства противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года «воздерживаться от любой деятельности, направленной против принципов Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности друг друга», а также «противодействовать угрозам сепаратизма». Тиражирование этих провокационных заявлений агентством РИА «Новости» также омрачает усилия Российской Федерации по установлению мира в регионе на постконфликтной стадии», — заявила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.